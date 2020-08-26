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Giresun'da sel felaketinde hayatını kaybeden Betül'e son görev

GİRESUN'a ailesiyle gezmek için gidip sel felaketine yakalanan Betül Akgün, son yolculuğuna uğurlandı. Mezarına duvak konulan Betül'ün dayısı İsmail Karakılıç, yeğeninin cansız bedeninin 7 kilometre uzakta bulunduğunu söyledi.

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Giresun'da meydana gelen sel felaketinde ailesiyle kaybolan 27 yaşındaki Betül Akgün, İstanbul'da Beykoz Örnekköy Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. İstanbul'da yaşayan ve gezmek için gittikleri Giresun'da sele kapılan Akgün ailesi arabalarında mahsur kaldı. Otomobilde mahsur kalan Davut Akgün, eşi Emine ve kızları Betül, yakınlarını arayarak "Boğuluyoruz, kurtarın" diyerek yardım istedi.

Telefon konuşması kesilen üç kişi sele kapılarak kayboldu. Kayıp aileden Bursa Uludağ Üniversitesi Felsefe Bölümü öğrencisi 27 yaşındaki Betül Akgün'ün cansız bedenine ulaşıldı. İstanbul'a getirilen Akgün, Beykoz'da Örnekköy Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Tabutunun ve mezarının başına duvak konulan genç kızın cenazesinde gözyaşları sel oldu. Ailesiyle Giresun'a gitmeyen erkek kardeşi Beytullah Oğuz Akgün ise cenazede ayakta durmakta zorlandı.

"Tam su sürüklerken bizi götürüyor demiş"

Betül Akgün'ün dayısı, İsmail Karakılıç, "Her sene gezmek için gidiyorlardı. Bu sene de gitmişlerdi ama sonuç böyle oldu işte. 1965 yılından bu yana ilk defa böyle bir şey olmuş. Diğer erkek kardeşimle telefonda 15 dakika kadar görüşmüşler. Arabayı terk etmek istememiş. Su çoğaldıkça kardeşimden yardım istiyor, tam su sürüklerken bizi götürüyor demiş. Daha sonra irtibat kesiliyor. Araç 250 metre aşağıda paramparça bulundu. Betül'ü de 7 kilometre götürmüş" dedi.

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