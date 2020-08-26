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Ahlat'a gelen Emine Erdoğan atık malzemelerden yapılan ürünleri inceledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Bitlis’in Ahlat ilçesindeki '1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı'nda, atık malzemeler ile yapılan ürünleri inceledi.

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Malazgirt Zaferi'nin 949. yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere Bitlis’in Ahlat ilçesine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, '1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı'nda el sanatları alanını ziyaret etti.

Baston ustası Cumali Birol tarafından atık malzemelerin geri dönüşüme kazandırılması amacıyla yapılan ürünleri hayranlıkla inceleyen Emine Erdoğan, en yakın zamanda atölyesini ziyaret etmek istediğini söyledi.




Baston ustası Cumali Birol da ziyaretleri anısına Emine Erdoğan’a atık boynuzdan kalemlik, ceviz ağacı kütüğünden ebru işlemeli sehpa ve ebru işlemeli küçük bastonlar hediye etti.

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