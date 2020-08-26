Fatih Sultan Mehmet'in tablosuna karşılama İstanbul Saraçhane binasına konuldu
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin müzayede ile 8 milyon liraya satın aldığı Fatih Sultan Mehmet'in tablosu Saraçhane binasına getirildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul’u 1453’te fetheden Fatih Sultan Mehmet’in 1480 yılında İtalyan ressam Gentile Bellini’ye yaptırdığı orijinal tabloyu, Londra’da 25 Haziran’da gerçekleştirilen müzayedede satın almıştı.
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8 milyon TL'ye İBB tarafından satın alınan Fatih tablosu 2 aylık bir sürenin ardından İstanbul'a getirildi.
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Tablonun, İBB'nin Saraçhane'deki binasına konulduğu belirtildi.
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