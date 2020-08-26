BIST 1.094
DOLAR 7,39
EURO 8,73
ALTIN 458,26
HABER /  GÜNCEL

Arnavutköy'de otobüste kadına şiddet görüntülerine tepki yağmıştı! Adliyeye sevk edildi

ARNAVUTKÖY'de halk otobüsünde yanında oturan nişanlısını tokatlayıp hakaretler yağdıran kişi için kimse kılını bile kıpırtdatmamıştı. Sosyal medyada da büyük tepki çeken o görüntülerin ardından ekipler harekete geçti.

Abone ol

Arnavutköy'de otobüste yanında oturan nişanlısı Sevda O.'ya tokat attığı görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından Coşkun A. için İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hareke geçti.

Şüpheli akşam saatlerinde Arnavutköy Durusu Mahallesi'nde bulunduğu evde gözaltına alındı. Coşkun A.'nın gözaltına alınma sürecinde ve gözaltında iken polise mukavemette bulunduğu öğrenildi.

Nişanlısı şikayetçi olmadı

Nişanlısının şikayetçi olmadığı şüpheli, savcılık kararı ile polise mukavemet suçlarından dolayı adliyeye sevk edildi.

Coşkun A.'nın ifadesinde Sevda O. ile nişanlı oldukları, şakalaşmak amacıyla Sevda O.'ya tokat attığını söylemişti
SON DAKİKA HABERLERİ
Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan 'adalet' tepkisi: Twitter adliye koridorlarına döndü
Türkiye'de ikinci koronavirüs dalgası ne zaman olacak? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Ünal açıkladı
İçişleri Bakanlığı'ndan flaş Musa Orhan açıklaması
Boğazını kesti defalarca bıçakladı Kız kardeşini öldüren abiden şok eden sözler!
ABD Dışişleri'nden skandal 'Türkiye' mektubu: Provokatif ve bölgede gerilim çıkarıcı
Fenerbahçe Mauricio Lemos transferini resmen açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Üniversite öğrencilerinin ürettiği elektrikli otomobil tanıtıldı
Ankara Valiliği'nin ardından İzmir ve Aydın'dan düğünler için koronavirüs kararı
NATO'dan Doğu Akdeniz gerilimi açıklaması
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine bu gece zam geliyor
Ahlat'a gelen Emine Erdoğan atık malzemelerden yapılan ürünleri inceledi
Tokat kuyruklu yumurta köylüler gördüklerine inanamadı
Yorumlar 7 yorum