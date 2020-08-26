Arnavutköy'de otobüste kadına şiddet görüntülerine tepki yağmıştı! Adliyeye sevk edildi

ARNAVUTKÖY'de halk otobüsünde yanında oturan nişanlısını tokatlayıp hakaretler yağdıran kişi için kimse kılını bile kıpırtdatmamıştı. Sosyal medyada da büyük tepki çeken o görüntülerin ardından ekipler harekete geçti.

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Arnavutköy'de otobüste yanında oturan nişanlısı Sevda O.'ya tokat attığı görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından Coşkun A. için İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hareke geçti.

Şüpheli akşam saatlerinde Arnavutköy Durusu Mahallesi'nde bulunduğu evde gözaltına alındı. Coşkun A.'nın gözaltına alınma sürecinde ve gözaltında iken polise mukavemette bulunduğu öğrenildi.

Nişanlısı şikayetçi olmadı

Nişanlısının şikayetçi olmadığı şüpheli, savcılık kararı ile polise mukavemet suçlarından dolayı adliyeye sevk edildi.