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Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri icra edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, TCG Barbaros fırkateyni ve TCG Burgazada korveti ile ABD muhribi USS Wınston S.Churchıll tarafından Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri icra edildiği açıklandı.

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Sondaj geriliminin yaşandığı Doğu Akdeniz'de Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile deniz geçiş eğitimi gerçekleştirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Deniz Kuvvetleri, Müttefik Deniz Kuvvetleri ile geçiş eğitimlerine devam etmektedir. TCG Barbaros fırkateyni ve TCG Burgazada korveti ile ABD muhribi USS Wınston S.Churchıll tarafından 26 Ağustos 2020 günü, Doğu Akdeniz’de deniz eğitimleri icra edilmiştir" denildi.

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