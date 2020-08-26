BIST 1.093
DOLAR 7,38
EURO 8,73
ALTIN 458,38
HABER /  DÜNYA

Davos'ta yapılan Dünya Ekomomik Forumu korona salgını nedeniyle iptal edildi

Dünya Ekonomik Forumu, korona salgını ile mücadele kapsamında bu yıl iptal edildi.

Abone ol

İsviçre'nin Davos kasabasında 1971 yılından bu yana düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) önümüzdeki Ocak ayında düzenlenmeyecek. Dünya Ekonomik Forum Genel Müdürü Alois Zwinggi, forumun yeni tip korona salgını nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Korona salgını nedeniyle İsviçre turizminin zor günler yaşadığını belirten Davos Turizm Başkanı Paul Petzold, Dünya Ekonomik Forum toplantılarının iptal edilmesi zor durumda olan Davos turizmine büyük bir darbe olarak değerlendirdi. Petzold, salgın nedeniyle Davos'ta düzenlenen diğer kongrelerin de iptal edilmesiyle birlikte zor günler geçirdiklerini, WEF'in iptaliyle şok olduklarını açıkladı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan dikkat çeken Sultan Alparslan ve Atatürk paylaşımı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten tahrik eden yeni açıklama
Döviz borçluluğuna tedbir alınmalı! ASO Başkanı Özdebir'den önemli açıklamalar
Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan 'adalet' tepkisi: Twitter adliye koridorlarına döndü
Türkiye'de ikinci koronavirüs dalgası ne zaman olacak? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Ünal açıkladı
İçişleri Bakanlığı'ndan flaş Musa Orhan açıklaması
ÖNCEKİ HABERLER
Cübbeli Ahmet'ten koronavirüs kapan Nihat Hatipoğlu açıklaması
Burdur'da öğretmenin testi pozitif çıktı meslektaşları karantinaya alındı
Bakan Berat Albayrak'tan 'YKS' paylaşımı
Darıca'da 2 sokak karantinaya alındı
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'dan TFF'nin seyircili maç kararına tepki
Survivor Aycan Yanaç Onur Soygun ile yakalandı aşk iddiası bomba gibi düştü
Yorumlar