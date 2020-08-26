Cübbeli Ahmet'ten koronavirüs kapan Nihat Hatipoğlu açıklaması

Cübbeli Ahmet Hoca, koronavirüse yakalandığı açıklanan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun sağlığına kavuşması için dua ettiklerini söyledi.

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Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, koronavirüse yakalanan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

"Yakalandığı hastalıktan kurtulması için duâ ediyoruz"

Cübbeli Ahmet, "Ehl-i Sünnet îtikadının değerli seslerinden olan Nihat Hatipoğlu Hocaefendi kardeşimize yakalanmış olduğu hastalıktan bir an evvel kurtulması için Rabbimize duâ ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Cübbeli, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

Allâh-u Teâlâ, kıymetli hoca kardeşimize âcil şifâlar, hayırlı uzun ömürler, sıhhat-ü âfiyetler ve daha nice makbul hizmetler nasip eylesin, en yakın zamanda eskisinden ziyâde gücünü-kuvvetini kendisine iâde eylesin, bu hastalığı hiç görmemişe döndürsün. Âmîn!