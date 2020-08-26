Almanya'dan korona yasakları! AB dışındaki ülkelere seyahat uyarısını uzattı

ALMANYA, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkeler için yaptığı uluslararası 'seyahat uyarısını' 14 Eylül’e kadar uzattı.

Abone ol

Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında, bugün yapılan Bakanlar Kurulunda, AB ülkeleri, İngiltere ve Schengen ülkeleri hariç diğer ülkeler için 31 Ağustos’a kadar geçerli olan 'seyahat uyarısının' 14 Eylül’e kadar uzatılması kararının aldığını belirtti.

Eylül'de yeniden değerlendirilecek

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Andrea Sasse de, salgınla ilgili tahminler yapmanın zor olduğunu ifade ederek, ülkede yaz tatil döneminin bittiği eylül ortasında durumun yeniden değerlendirileceği bilgisini paylaştı.

Sasse, birçok ülkede vaka sayılarının yeniden arttığını gözlemlediklerini ve Almanya’nın Avrupa’daki bazı bölgeler için de seyahat uyarısı yaptığını vurguladı.

Geçmişte olduğu gibi salgının gelişiminin sürekli izlendiğini dile getiren Sasse, gelişmelere göre bazı ülkeler veya bölgeler için seyahat uyarılarının yeniden kaldırılabileceğini kaydetti.