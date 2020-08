33 bin yıldır süren Dünya gerçeği: Radyoaktif bulutun içinden geçiyor

Derin deniz tortulları üzerinde yapılan araştırmada ilginç veriler elde edildi. Bilim adamları, tortullarda demir-60 izotopunun açık izlerine rastladı. Keşfin, son 33 bin yıldır dünyaya tohumlarını eken radyoaktif izotop anlamına geldiği ifade edildi.

Abone ol

Dünya'nın son 33 bin yıldır patlayan bir yıldızın ardında bıraktığı devasa radyoaktif bulutun içinden geçtiği bildirildi. Anadolu Ajansı'nın (AA) ScienceAlert'ten aktardığı habere göre, Avustralya Ulusal Üniversitesince yürütülen araştırmanın bulguları, 'Proceedings of the National Academy of Sciences' dergisinde yayımlandı.

Bilim insanlarının iki farklı bölgeden aldığı 33 bin yıllık derin deniz tortulları üzerinde yapılan araştırmada, tortullarda demir-60 izotopunun açık izleri keşfedildi. Keşfin, son 33 bin yıldır uzayın, Dünya'ya süpernovada oluşan ve nadir görülen bu izotopun 'tohumlarını ektiği' anlamına geldiği ifade edildi. Demir-60 izotopunun, yıldızlar ölürken süpernova patlamalarında oluştuğuna inanılıyor. Radyoaktif olan bu izotop 15 milyon yıl içinde tamamen bozunuyor. Gökbilimciler birkaç yıl önce de Dünya'nın çevresinde uzayda demir-60 izotopunun tespit edildiğini açıklamıştı.

İzotop nedir?

Elementleri birbirinden ayıran belirleyici faktör atom numarasıdır. Bir elementin atom numarası, o elementin çekirdeğindeki proton sayısıdır. Aynı elemente ait bütün atomların proton sayıları eşittir ancak çekirdekte bulunan bir diğer atom altı parçacık olan nötron sayıları aynı olmayabilir. İşte bu şekilde proton sayısı aynı fakat nötron sayısı farklı olan elementlere izotop denir.