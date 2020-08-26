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Bakan Berat Albayrak'tan 'YKS' paylaşımı

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Üniversite hayatına hoş geldiniz gençler.  Dünyaya, üreten Türkiye'nin devrimci ruhunu ilimle, irfanla hep birlikte göstermeye ne dersiniz?" dedi.

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Bakan Albayrak, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından Twitter'daki hesabından açıklamalarda bulundu.

Bakan Albayrak, "Üniversite hayatına hoş geldiniz gençler.  Dünyaya, üreten Türkiye'nin devrimci ruhunu ilimle, irfanla hep birlikte göstermeye ne dersiniz? Bu yıl başarılı olamayan arkadaşlarımız da üzülmesin mücadeleye, yeniden denemeye devam. Sizleri de o sıralarda görmek istiyoruz" dedi.

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