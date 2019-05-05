Haftaya İkizler Burcu’na geçen Ay ile başlıyoruz Hande Kazanova 6-12 Mayıs 2019

6 -12 Mayıs 2019 haftalık burç yorumlarını Astroloji uzmanı Hande Kazanova cevapla.tv kameralarına anlattı. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor?

Haftaya sabah saatlerinde İkizler Burcu’na geçen Ay ile başlıyoruz. İletişim ayağınızın yüksek olduğu haftalardan bir tanesi olacak. İletişim gezegeni Merkür, Boğa Burcu’na geçiyor.

İletişimimizde iki hafta boyunca pratik ve oturaklı davranmaya özen göstereceğiz. Salı ve perşembe günlerine dikkat etmekte fayda var. İlişkilerimizde aradığımız desteği bulmakta zorlanabiliriz.

Manipülasyon ve kıskançlık gibi etkiler perşembe günü devrede olurken ilişkilerimiz konusunda hayatın bizi bazı noktalarda desteklediğini de göreceğiz.

Çarşamba günü farklı ve değişik olanın peşinden gitmeye istekli olacağız. Ayını zamanda cumartesi günü aradığımız destekleri diğer insanlardan bulmak zor olmayacak. Güzel bir hafta diliyorum.