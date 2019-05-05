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Terazi Burcu Hande Kazanova 6 -12 Mayıs 2019 Salı ve perşembe ilişkilere dikkat

Terazi Burcu Hande Kazanova 6 -12 Mayıs 2019 Salı ve perşembe ilişkilere dikkat

Haftaya dış ortamlarda ya da değişik konu ve olaylara odaklanarak giriş yapacaksınız sevgili Terazi ve yükselen Terazi’ler. Astroloji uzmanı Hande Kazanova Terazi burcunu sizler için yorumladı. 6 -12 Mayıs haftasında Terazi burcunu neler bekliyor?

Haftaya dış ortamlarda ya da değişik konu ve olaylara odaklanarak giriş yapacaksınız sevgili Terazi ve yükselen Terazi’ler. Seyahat ve eğitimle ilgili konular ön plana geçerken fikirlerinizi diğer insanlarla konuşmak ve tartışmak hafta ortasına kadar önemli olabilir.

Fikir iş birliklerine açık olacaksınız. Hafta ortası itibariyle iş alanlarınızda hızlı birtakım etkileşimler devreye girecek. Hafta başındaki iş yükünüzü hızlandırarak hafta sonuna doğru gidebilirsiniz.

Merkür, Boğa Burcu’na geçecek. Maddi konuları toparlamanız gereken bir dönem olacak. Salı ve perşembe günleri ilişkilerimize dikkat etmemiz gerekecek. Sevdiğiniz insanı yönlendirebilir ya da onun sizin hayatınızı yönlendirdiğini fark edebilirsiniz.

Bu dönem içerisinde ilişkileriniz konusunda çok fazla desteklenmeyeceksiniz. Hafta sonu güzel olacak. Aile hayatınıza yapacağınız harcamalar sizi güçlü ve sağlam hissettirebilir. Güzel bir hafta diliyorum.

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