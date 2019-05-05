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Kulaklıkla yürüyen kadın, TIR'ın altında can verdi

Kulaklıkla yürüyen kadın, TIR'ın altında can verdi

Antalya'da kulağında kulaklık varken yolun karşısına geçmeye çalışan garson kadın, geldiğini fark etmediği TIR'ın altında kalarak hayatını kaybetti.

Antalya'da yolun karşısına geçmeye çalışan Zeinap Karasukova (35) iddiaya göre, kulağında kulaklık varken geldiğini fark etmediği mermer yüklü TIR'ın altında kalarak yaşamını yitirdi.

Mermer yüklü tır'ın altında kaldı

Kaza, saat 19.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi batı çevre yolunda meydana geldi. Restoranda garson olarak çalışan henüz uyruğu belirlenemeyen Zeinap Karasukova iddiaya göre, üst geçidi kullanmayıp, karşıya geçmek için bir anda yola fırladı. Bu sırada Sarısu Kavşağı'ndan Burdur yönüne giden Muhsin Uysal, yönetimindeki 32 FK 311 plakalı mermer yüklü TIR sürücüsü, frene basarak manevra yapsa da Karasukova'ya çarptı. Karasukova, TIR'ın altında kaldı.

Kulağında kulaklık varmış

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik şeridi oluşturup trafiği kontrole alırken itfaiye ise Karasukova'nın parçalanan bedenini tekerlerin arasından çıkarmak için çaba sarf etti. Polis olayı gören bir görgü tanığı ve TIR sürücüsü Muhsin Uysal'ın ifadesine başvurdu. Görgü tanığı ve Uysal, genç kadının kulağında kulaklık takılı olduğunu ve tüm uyarılara rağmen TIR'ın geldiğini fark etmediğini söyledi.

Karasukova'nın yay üst geçidi kullanmak yerine kontrolsüz ve yaya geçidi bulunmayan yolu tercih etmesi dikkati çekti. Karasukova'dan geriye etrafa saçılan terlikleri ve özel eşyaları kaldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Karasukova'nın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Kapanan yol ise TIR'ın yoldan çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı.

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