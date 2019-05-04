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Fenerbahçe kalecisi Harun, Süper Ligin zirvesine çıktı

Fenerbahçe kalecisi Harun, Süper Ligin zirvesine çıktı

Fenerbahçe kalesini koruyan Harun Tekin, Kasımpaşa maçında ayağının altından kaçırarak yediği golle Süper Ligde bu sezon hata yaparak en fazla gole sebep olan oyuncu oldu.

Kötü bire sezon geçiren Fenerbahçe'de Harun Tekin, ligin zirvesine çıktı. Tecrübeli file bekçisi, Kasımpaşa maçında, Nesutadter'in geri pasında topu ayağının altından kaçırdı ve takımının maçta 1-0 geriye düşmesine sebep olmuştu.

Harun Tekin, bu hatası sonrasında Süper Ligde bu sezon hata yaparak en fazla gole sebep olan oyuncusu oldu.

29 yaşındaki file bekçisi pozisyonun ardından büyük üzüntü yaşadı.

beIN Sports yorumcusu Erman Özgür, "Bu sezon Fenerbahçe'nin başına bir tek bu gelmemişti herhalde" dedi.

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

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