HABER /  RAMAZAN

Yozgat Ramazan İmsakiyesi Diyanet 2019 imsak vakitleri

Yozgat Ramazan İmsakiyesi Diyanet 2019 imsak vakitleri

YOZGAT için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Ramazan ayı imsakiyesi yayınlandı. Yozgat İmsakiye 2019 takvimi ile sahur imsak ve iftar vakitlerini gün gün görebilirsiniz.

Yozgat için iftar vakti ve imsak (sahur) saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Ramazan ayı İmsakiyesi'nde yer alıyor. Yozgat 2019 Diyanet İmsakiyesi'nde iftar saatleri ile birlikte sahur imsak vakti ile sabah ve akşam ezanı saatleri de bulunuyor. 

Ramazan ayı 6 Mayıs pazartesi günü başlarken ilk sahura pazar gecesi kalkılacak. Peki bu sene Yozgat ilimizde iftar saat kaçta açılacak imsak (sahur) vakti ne zaman girecek? 

Yozgat İmsakiye 2019 Diyanet - İmsakiyeyi büyütmek için fotoğrafa tıklayın

yozgat imsakiye 2019 diyanet imsak-sahur iftar vakti

İmsak vakti nedir sahur saatlerine dikkat! : Sahur vakti imsak ile biter. Diyanetin yayınladığı 2019 İmsakiyesi'ne göre ilinizde imsak vakti girdiği an oruç tutmak için yeme içmeyi kesmelisiniz. Oruç tutan bir çok kişi ramazanın birinci günü bunu karıştırmakta. Sahur vakti, sabah ezanı okunmadan önce bitmektedir. Sahur vaktinin ne zaman bittiğini öğrenmek için takvim ya da imsakiyelerde yazan imsak olarak geçen kısma bakmanız gerekir.

2019 Diyanet imsakiyesi ilinizin imsak ve iftar vakitleri için tıklayın

Kadir Gecesi ne zaman? : Ramazan ayının 27. gecesi olan Kadir gecesi bu yıl, 31 Mayıs tarihine denk geliyor.

Ramazan Bayramı ne zaman? : Ramazan ayı 3 Haziran'da bitecek. Ramazan bayramının ilk günü 4 Haziran salı gününe denk geldiğinden bu yıl bayram tatili 9 gün olacak. 

SON DAKİKA HABERLERİ
BB Erzurumspor evinde Bursaspor'u 2-0 yendi
BB Erzurumspor evinde Bursaspor'u 2-0 yendi
Ozan Kabak: Almanlar bu konuda çok disiplinli!
Ozan Kabak: Almanlar bu konuda çok disiplinli!
İmamoğlu'ndan, "İstanbul oylamasında şaibe" iddiasına yanıt
İmamoğlu'ndan, "İstanbul oylamasında şaibe" iddiasına yanıt
Hakkari'den kahreden haber; 3 askerimiz şehit oldu
Hakkari'den kahreden haber; 3 askerimiz şehit oldu
CHP'li Faik Öztrak'tan İstanbul seçimlerine ilişkin yeni açıklama Erdoğan sert tepki
CHP'li Faik Öztrak'tan İstanbul seçimlerine ilişkin yeni açıklama Erdoğan sert tepki
Antalya’da Mayıs ayında 2,5 metrelik kar manzarası
Antalya’da Mayıs ayında 2,5 metrelik kar manzarası
ÖNCEKİ HABERLER
Diyanet İmsakiyesi 2019 Ramazan Yalova imsak vakitleri
Diyanet İmsakiyesi 2019 Ramazan Yalova imsak vakitleri
Diyanet 2019 Ramazan İmsakiyesi Tokat imsak vakitleri
Diyanet 2019 Ramazan İmsakiyesi Tokat imsak vakitleri
Hıdırellez ne demek gül ağacına dilek asma ne zaman-duası
Hıdırellez ne demek gül ağacına dilek asma ne zaman-duası
2019 Diyanet Uşak İmsakiyesi sahur iftar imsak saatleri
2019 Diyanet Uşak İmsakiyesi sahur iftar imsak saatleri
İmsak vakitleri Diyanet 2019 Ramazan Tekirdağ İmsakiyesi
İmsak vakitleri Diyanet 2019 Ramazan Tekirdağ İmsakiyesi
Sakarya imsak vakitleri Diyanet 2019 Ramazan İmsakiyesi
Sakarya imsak vakitleri Diyanet 2019 Ramazan İmsakiyesi
Sivas 2019 Ramazan İmsakiyesi Diyanet sahur imsak vakitleri
Sivas 2019 Ramazan İmsakiyesi Diyanet sahur imsak vakitleri
2019 Diyanet Niğde imsak vakitleri Ramazan İmsakiyesi
2019 Diyanet Niğde imsak vakitleri Ramazan İmsakiyesi
Yorumlar