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Ozan Kabak: Almanlar bu konuda çok disiplinli!

Ozan Kabak: Almanlar bu konuda çok disiplinli!

Devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, Alman basınına açıklamalarda bulundu.

Bundesliga'da Stuttgart forması giyen 19 yaşındaki Milli futbolcu Ozan Kabak, Almanya'da geçirdiği günler hakkında konuştu.

Transfer olma süreci hakkında konuşan Ozan Kabak, ''Ülkemden ayrılma kararı almam zor oldu. Farklı bir ülke, farklı bir dil var sonuçta. Bazen özlediğim anlar oluyor. Ama futbolun bir parçası bu. Hedeflerime odaklanınca benim için kolay oldu. Şu an alıştım, hiçbir sıkıntı yok.''sözlerini kullandı.

''Almanca öğreniyorum''

Almanca öğrenmeye başladığını da belirten genç futbolcu, ''Almanca çok ağır ve karışık bir dil. Şimdilik 'Et yemek istiyorum lütfen' veya 'Lütfen hesabı alabilir miyim?' demeyi öğrendim.'' dedi.

''Ehliyeti kolay vermiyorlar''

Almanya'da henüz ehliyet alamadığını söyleyen Ozan, ''Almanlar bu konuda çok disiplinli. Bana çok kolay vermiyorlar ehliyeti. Uğraşıyoruz...'' şeklinde konuştu. (Sporx)

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