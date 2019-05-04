BB Erzurumspor evinde Bursaspor'u 2-0 yendi

Süper Ligde 31. hafta maçında düşme potasını yakından ilgilendire maçta BB Erzurumspor sahasında Bursaspor'u 2-0 yendi.
Erzurumspor puanını 32'ye yükseltip düşme potasından çıkarken, Bursaspor aldığı mağlubiyetle 30 puanda kaldı ve 17. sıraya geriledi. Maçın son düdüğü sonrasında bazı Bursasporlu oyuncular gözyaşlarını tutamadı.
Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan maçta BB Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri 76. dakikadaSamuel Eduok ve 84. dakikada Hakan Arslan kaydetti.
Bu sonucun ardından BB Erzurumspor puanını 32'ye yükseltip düşme potasından çıkarken, Bursaspor aldığı mağlubiyetle 30 puanda kaldı ve 17. sıraya geriledi.