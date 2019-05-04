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Rizespor puanı son dakikada kurtardı

Rizespor puanı son dakikada kurtardı

Spor Toto Süper Lig 31. hafta maçında Ankaragücü ile Çaykur Rizespor 2-2 berabere kaldı. Rizespor ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi, Ankaragücü 2. yarıda bulduğu gollerle öne geçti. 90. dakikada Muriqi penaltıdan attığı golle skoru eşitledi

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasıdan Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u ağırladı.

26. dakikada Melnjak'ın golü konuk ekibi öne geçirdi. İlk yarı Rizespor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

2. yarıya ev sahibi iyi başladı... 57'de oyuna dahil olan İlhan Parlak, 59'da skora dengeyi getirdi.

84'de Pazdan attığı golle skoru Ankaragücü lehine değiştirdi.

Maçta son sözü Muriqi söyledi. 90'da penaltı atışını kullanan oyuncu, maçın sonucunu ilan etti: 2-2.

Bu sonuçla Rize 40, Ankaragücü ise 37 puana yükseldi.

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