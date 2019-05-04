Kasımpaşa Fenerbahçe maçı özet ve golleri

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. Sarı lacivertli ekip bu galibiyetle tam 50 gün sonra kazanmış oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki mücadeleyi Fenerbahçe 3-1 kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Eljif Elmas 72. dakikada Valbuena ve 77. dakikada Soldado kaydetti. Kasımpaşa'nın tek sayısı Fenerbahçe kalecisi Harun Tekin'in topu ayağının altından kaçırmasıyla kendi kalesine kaydettiği golden geldi.

Fenerbahçe 16 Eylül 2018'deki Konyaspor deplasmanındaki 1-0'lık galibiyetin ardından 7,5 ay sonra ikinci kez kazandı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe 37 puana yükselerek 12. sırada yer aldı. Kasımpaşa 38 puanla 10. sırada kendine yer buldu.

Fenerbahçe gelecek hafta sahasında Akhisarspor ile karşılaşacak. Kasımpaşa ise deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak.

VAR'la 2 gol bir de iptal kararı

Karşılaşmanın 22. dakikasında Fenerbahçe, Eljif Elmas'la beraberliği sağladı. Yardımcı hakem Kemal Yılmaz ilk etapta bayrağını kaldırdı ve ofsayt kararı verdi. Ancak orta hakem Halis Özkahya, VAR odasının kararını bekledi. Uzun bir süre VAR odasının izlemelerinin sonucu için duruldu. Halis Özkahya gol kararını duyunca, santra noktasına gidildi. Bir VAR kararı da 43. dakikada geldi. Yine Fenerbahçe'nin Isla ile bulduğu gol uzun süre ofsayt mı değil mi diye incelendi. Halis Özkahya uzun süre VAR odasını bekledi. Daha sonra ise izleme tavsiyesiyle kenara gelen Özkahya, golü iptal etti, ofsayt kararı verdi.