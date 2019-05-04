Milli Savunma Bakanı Akar: 28 teröristi etkisiz hale getirdik

Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK'nin komuta kademesi, terör örgütüne yönelik başlatılan operasyonlara ilişkin, "Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı. Saldırıları gerçekleştiren 28 teröristi etkisiz hale getirdik." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) komuta kademesi, teröristlerin saldırılarının ardından başlatılan operasyonları Silahlı Kuvvetler Komuta Harekat Merkezi’nden sevk ve idare ediyor.

Terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Rıfat ve Hakkari'deki saldırılarının ardından TSK tarafından ayrı ayrı operasyonlar başlatıldı.

Silahlı Kuvvetler Komuta Harekat Merkezi'ne gelen Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, operasyonları sevk ve idare ediyor.

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

"Bugün Tel Rıfat'tan PKK/YPG'li teröristler tarafından yapılan atışlar sonucu bir kahraman silah arkadaşımızı şehit verdik, bir silah arkadaşımız da yaralandı." diyen Akar, hain saldırının hemen ardından operasyonların başlatıldığını vurguladı.

Akar, "Şehidimizin kanı yerde kalmadı. Saldırıyı gerçekleştiren 23 PKK/YPG’li terörist, bölgedeki unsurlarımızın verdiği karşılık sonucu etkisiz hale getirilmiş olup, gerek yurt içi gerekse yurt dışındaki operasyonlarımız büyük bir azim ve kararlılıkla devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Hakkari'deki bir üs bölgesine de yapılan saldırıyı da hatırlatan Bakan Akar, şunları kaydetti:

"PKK’lı teröristler tarafından Irak kuzeyinden yapılan havan atışları neticesinde 3 kahraman silah arkadaşımız şehit oldu, bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralandı. Olay sonrası teröristlere ait hedefler meşru müdafaa hakkı kapsamında bölgedeki kara ateş destek vasıtalarımız ile derhal ateş altına alınmış olup, hava harekâtı ile desteklenen operasyonlar da başlatıldı. Operasyonlar neticesinde şu ana kadar en az 5 terörist etkisiz hale getirildi. Böylece bugün şu ana kadar Hakkari ve Tel Rıfat bölgelerinde devam eden operasyonlarda toplam 28 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olaylarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz."