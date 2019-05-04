Bakan Albayrak: Kahramanlarımızın kanı yerde kalmayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şehit olan askerler için rahmet dileğinde bulundu.

Albayrak paylaşımında "Kahramanlarımızın kanı yerde kalmayacak. Hain terör örgütü ile mücadelemiz sonuna kadar devam edecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak'ın paylaşımı şöyle;

"Azez ve Hakkari’de hain terör örgütü tarafından şehit edilen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Kahramanlarımızın kanı yerde kalmayacak. Hain terör örgütü ile mücadelemiz sonuna kadar devam edecek."