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Bahçeli: Hainlerin kökü kazınmalıdır

Bahçeli: Hainlerin kökü kazınmalıdır

MHP lideri Devlet Bahçeli sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, " Türkiye terörle mücadeleyi cesaretle, kararlılıkla devam ettirmelidir. Hainlerin kökü kazınmalıdır." dedi.

Aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, yaralı kardeşlerimize şifalar diliyorum. Başımız sağolsun, vatan ve millet sağolsun. Unutulmasın ki, bayrak inmeyecek, ezan susmayacak, vatan bölünmeyecektir. Milli beka can pahasına da olsa korunacaktır.

Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamalar şöyle;

Türkiye terörle mücadeleyi cesaretle, kararlılıkla devam ettirmelidir. Bu konuda desteğimiz tam ve eksiksizdir. Son terörist yok edilip son kanlı silah ele geçirilinceye kadar her türlü fedakarlık ve kahramanlık eşliğinde hıyanetin üstüne gidilmeli, hainlerin kökü kazınmalıdır.

Aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, yaralı kardeşlerimize şifalar diliyorum. Başımız sağolsun, vatan ve millet sağolsun. Unutulmasın ki, bayrak inmeyecek, ezan susmayacak, vatan bölünmeyecektir. Milli beka can pahasına da olsa korunacaktır.

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