MHP lideri Bahçeli'ye çok özel hediye

Tespih ustası Aydoğan Kargacıoğlu tarafından Bahçeli için yapılan tesbihte, habbeler için büyük köpek balığı fosili, imame için su aygırı, fren için balina dişi, ayraç ve duraklar için kılıç balığı kılıcı, sistem arası habbeler için deniz kaplumbağası, hitame ve sarkaç içinde mors dişi özü ve minesi kullanıldı.