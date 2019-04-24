MHP lideri Bahçeli'ye çok özel hediye

MHP lideri Bahçeli'ye çok özel hediye

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, partilerinin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye özel olarak yaptırdığı tesbihi hediye etti.

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
MHP lideri Bahçeli'ye çok özel hediye - Sayfa 1

Geçen hafta Antalya'da kampa giren MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın tarafından özel tasarım tespih hediye edildi.

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MHP lideri Bahçeli'ye çok özel hediye - Sayfa 2

Tespih ustası Aydoğan Kargacıoğlu tarafından Bahçeli için yapılan tesbihte, habbeler için büyük köpek balığı fosili, imame için su aygırı, fren için balina dişi, ayraç ve duraklar için kılıç balığı kılıcı, sistem arası habbeler için deniz kaplumbağası, hitame ve sarkaç içinde mors dişi özü ve minesi kullanıldı.

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MHP lideri Bahçeli'ye çok özel hediye - Sayfa 3

MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, "Liderimiz Devlet Bahçeli, Antalya'da kendilerine Kastamonu adına verdiğimiz tespihi kabul ederek bizleri onurlandırdı" dedi.

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MHP lideri Bahçeli'ye çok özel hediye - Sayfa 4

İşte o tesbih...

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