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MHP lideri Devlet Bahçeli'den son dakika Cumhur İttifakı açıklaması

MHP lideri Devlet Bahçeli'den son dakika Cumhur İttifakı açıklaması

MHP lideri Devlet Bahçeli Cumhur İttifakı'yla ilgili son dakika açıklamalarda bulundu.

MHP lideri Devlet Bahçeli, 3 Mayıs Milliyetçiler Günü nedeniyle bir yazılı açıklama yaptı.

Bahçeli ''Cumhur İttifakı istikbalin mimarı, istiklalin muhafızı olacaktır'' açıklamasında bulundu. Bahçeli'nin açıklamaları şöyle: 

Bilinmelidir ki, Türk milliyetçileri her zaman ve her seviyede milli birlik ve kardeşlikten yanadır. Yanlışa yanlış demek, hıyanet ve karanlığın karşısında milli ve ahlaki tavır göstermek hem vakarımızın gereği, hem de üstlendiğimiz milli görevin gayesidir.

Türkiye’ye parmak sallayanlara haddini bildirmek sorumluluğumuzdur

Türk milletine tuzak kuranlardan hesap sormak, Türkiye’ye parmak sallayanlara haddini bildirmek tarihi bir sorumluluğumuzdur. Küresel tehditlerin, bölgesel tehlikelerin, emperyalist kuşatmaların tesirsiz hale getirilip püskürtülmesi hususunda dün olduğu gibi bugün de kararımız kesin, duruşumuz katidir.

Cumhur İttifakı da istikbalin mimarı, istiklalin muhafızı olacaktır

Elbette bir olacağız, sağlam birlikteliğimizle ülkemizin ve milletimizin bekasını mutlaka koruyacağız.Türkiye Cumhuriyeti kendi kaderine kendisi yön verecek, Cumhur İttifakı da istikbalin mimarı, istiklalin muhafızı olacaktır.

Erdoğan dün demişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamalarda ''Bazıları hemen söyleme amacımızı ne olduğu gayet açık olan Türkiye İttifakı ifademizi Cumhur İttifakı'nın alternatifi göstererek fitne çıkarma peşine düştü. Halbuki Cumhur ittifakı milletimizin tamamını aynı idealler etrafında buluşturma çabamızın lokomotifidir'' ifadelerini kullanmıştı. 

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