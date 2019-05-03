HABER /  ÇALIŞMA HAYATI

Kamu çalışanlarına iyi haber! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kamu çalışanlarına iyi haber! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kamu kurumlarında çalışanların kurumlar arası geçici görevlendirilmelerine ilişkin usul ve esasları belirleyen yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan yönetmelik, hakim ve savcılar hariç olmak üzere, statülerine bakılmaksızın bir kadro veya pozisyona dayalı olarak çalışan personeli kapsıyor.

Kadro ya da pozisyon bulunması şartı yok

Buna göre, kurum emrine geçici görevlendirmelerde, görevlendirmenin yapılacağı kurumda yürütülecek göreve ilişkin kadro ya da pozisyon bulunması şartı aranmayacak.

Geçici görevlendirilenler kurumlarından aylıklı/ücretli izinli sayılacak, mali, sosyal hak ve yardımlarını kurumlarından almaya devam edecek, Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilişkileri kendi kuramlarındaki statüleri dikkate alınarak devam ettirilecek.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Ekrem İmamoğlu'ndan YSK seçim kararı alırsa sorusuna olay yanıt
Ekrem İmamoğlu'ndan YSK seçim kararı alırsa sorusuna olay yanıt
Rostec'ten S-400 çıkışı: Türkiye eşi görülmemiş bir baskı altında
Rostec'ten S-400 çıkışı: Türkiye eşi görülmemiş bir baskı altında
Jet imamlar takipte! Müftülük uyardı
Jet imamlar takipte! Müftülük uyardı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ali İhsan Yavuz'a olay cevap! Evet oldu...
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ali İhsan Yavuz'a olay cevap! Evet oldu...
Fahrettin Altun'dan ABD Büyükelçiliği açıklamasına sert tepki
Fahrettin Altun'dan ABD Büyükelçiliği açıklamasına sert tepki
Kemal Kılıçdaroğlu'nun korumalarına Çubuk saldırısıyla ilgili soruşturma
Kemal Kılıçdaroğlu'nun korumalarına Çubuk saldırısıyla ilgili soruşturma
ÖNCEKİ HABERLER
CHP’den Çubuk olayına ilişkin il jandarma komutanına suç duyurusu!
CHP’den Çubuk olayına ilişkin il jandarma komutanına suç duyurusu!
Anayasa Mahkemesi'nden Ahmet Altan'a ret!
Anayasa Mahkemesi'nden Ahmet Altan'a ret!
Elimi Bırakma 39. bölüm 2. fragmanı
Elimi Bırakma 39. bölüm 2. fragmanı
Hulusi Akar'dan yıllar sonra FETÖ itirafı! Bitti diyemeyiz
Hulusi Akar'dan yıllar sonra FETÖ itirafı! Bitti diyemeyiz
Kalp krizi geçiren öğretmen Elçin Öztürk hayatını kaybetti
Kalp krizi geçiren öğretmen Elçin Öztürk hayatını kaybetti
2 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller hangisi sorgulama
2 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller hangisi sorgulama
Tartışmalı isim Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı
Tartışmalı isim Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı
Gönderileriniz PTT Kargo ile her yere zamanında
Gönderileriniz PTT Kargo ile her yere zamanında
Yorumlar