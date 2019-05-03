Kamu çalışanlarına iyi haber! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kamu kurumlarında çalışanların kurumlar arası geçici görevlendirilmelerine ilişkin usul ve esasları belirleyen yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan yönetmelik, hakim ve savcılar hariç olmak üzere, statülerine bakılmaksızın bir kadro veya pozisyona dayalı olarak çalışan personeli kapsıyor.

Kadro ya da pozisyon bulunması şartı yok

Buna göre, kurum emrine geçici görevlendirmelerde, görevlendirmenin yapılacağı kurumda yürütülecek göreve ilişkin kadro ya da pozisyon bulunması şartı aranmayacak.

Geçici görevlendirilenler kurumlarından aylıklı/ücretli izinli sayılacak, mali, sosyal hak ve yardımlarını kurumlarından almaya devam edecek, Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilişkileri kendi kuramlarındaki statüleri dikkate alınarak devam ettirilecek.