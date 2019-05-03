Rostec'ten S-400 çıkışı: Türkiye eşi görülmemiş bir baskı altında

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec, "Türkiye eşi görülmemiş bir baskı altında ancak S-400 konusunda tutarlı duruş sergiliyor" açıklaması yaptı.

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec'in CEO'su Sergey Çemezov, "Eğer Türkiye, Rus Su-57 savaş uçağı almak isterse bu alanda iş birliği yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Çemezov, başta S-400 hava savunma sistemleri ve 5'inci nesil Rus savaş uçağı Su-57 olmak üzere savunma sanayisinde Türkiye ve Rusya arasındaki artan iş birliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Türkiye, Su-57 savaş uçağı için cazip bir pazar"

Rostec'in Üst Yöneticisi (CEO) Sergey Çemezov, S-400 hava sistemlerinin sevkiyatını bu yılın sonuna kadar tamamlamayı planladıklarını belirterek, "Türkiye ile hava savunma sistemi alanında iş birliğini geliştirmek bizim için çok önemli. Ülkelerimiz, bu alanda teknolojik iş birliği geliştirebilecek yetkinliğe sahip. Türkiye, Su-57 savaş uçağı için cazip bir pazar. Eğer Türkiye, Rus Su-57 savaş uçağı almak isterse bu alanda da iş birliği yapmaya hazırız" diye konuştu.