Fahrettin Altun'dan ABD Büyükelçiliği açıklamasına sert tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "ABD'yi basın özgürlüğünün arkasına saklanmayı bırakmaya teşvike devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Washington'a uyarı

Fahrettin Altun, "Washington aşırı yoksulluk ve ırkçılık gibi sorunlara odaklanmalı" açıklaması yaptı.

ABD'nin basın özgürlüğü mesajı

ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü vesilesiyle yaptığı açıklamada Türkiye’ye ifade özgürlüğü ve hukukun üstünlüğü çağrısı yaptı. Büyükelçiliğin resmi Twitter hesabından paylaşılan mesajda, “Türkiye’yi ifade özgürlüğüne, adil yargılanma güvencesine ve yargı bağımsızlığına saygı göstermeye, bunları teminat altına almaya çağırmayı sürdüreceğiz. #DünyaBasınÖzgürlüğüGünü #ÖzgürBasın #WPFD2019” ifadeleri kullanıldı.

Altun'un tepki gösterdiği açıklama şöyle:

We will continue to urge the United States to stop hiding behind press freedom.

Instead of pointing fingers at other nations, Washington must focus on addressing longstanding problems such as extreme poverty and racial discrimination. https://t.co/FlcrZfX1UC