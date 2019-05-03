Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ali İhsan Yavuz'a olay cevap! Evet oldu...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un "İstanbul'da bir şeyler oldu" tepkisine yanıt verdi. Kılıçdaroğlu "Evet oldu, İmamoğlu kazandı" diyerek tepkisini gösterdi.

Tartışmaların odağındaki İstanbul seçimlerine ilişkin AK Parti'li Ali İhsan Yavuz, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında eleştirilerini dile getirirken 'İstanbul’da kesinlikle bir şeyler oldu' dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: Evet oldu...

Ankara'da CHP'li belediye başkanlarına hitap eden Kılıçdaroğlu, Yavuz'a cevaben, "AK Parti Sözcüsü, 'İstanbul'da bir şeyler oldu ve sandık başında oldu.' diyor. Evet. İstanbul'da bir şeyler oldu ve sandık başında oldu. Ekrem İmamoğlu kazandı." şeklinde konuştu.