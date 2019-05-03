CHP'li Erdoğdu'dan çarpıcı çıkış: Son 15 yılın en yüksek gıda enflasyonuna ulaşıldı

Enflasyon rakamlarını değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Son 15 yılın en yüksek gıda enflasyonuna ulaşıldı" diye konuştu.

Aykut Erdoğdu, "Aylık gıda fiyatları artışı yüzde 1.46 oldu. Gıda ve alkolsüz içecekler kaleminde artış yüzde 31.8. Bu kalem endeks tarihindeki en yüksek yıllık artış rakamı. Başka bir deyişle son 15 yılın en yüksek gıda enflasyonuna ulaşıldı" ifadelerini kullandı.

Enflasyondaki dengelenme sürecinin Şubat ayından itibaren son bulduğunu söyleyen CHP'li Erdoğdu, yazılı açıklama yaparak enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Aylık bazda fiyat değişimlerine bakıldığında en yüksek artışın yüzde 7.5 ile tütün ve et fiyatlarında görüldüğünü aktardı.

"Yıllık enflasyon yüzde 19.50 olarak gerçekleşti"

Erdoğdu, "Yıllık enflasyon yüzde 19.50 olarak gerçekleşti. Fiyatlar genel düzeyi bir önceki aya göre yüzde 1.69 oranında arttı. TÜİK sepetinde yer alan 418 maddeden 294'ünün fiyatı arttı. Yerel seçimlerin hemen ardından sökülmeye başlanan tanzim çadırlarında satışı yapılan ürünler arasında kuru soğanın fiyatı sadece bir ay içinde yüzde 31.5, patatesin yüzde 23.2, domatesin yüzde 21 arttı. Yurttaşlarımız içinde yaşadığı evlerinin çatısını aktarmak veya çeşitli düzeyde tamiratını yapmak için yüzde 38 daha fazla harcama yapmak zorunda" şeklinde konuştu.