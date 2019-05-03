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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'tan çok kritik uyarılar!

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'tan çok kritik uyarılar!

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'tan yapılan açıklamada, "Son haftalardaki oynaklık, Türkiye'nin finansal sisteminin kredibilitesine yönelik endişeleri artırıyor" denildi.

Standard & Poor's, "Türk ekonomisi resesyonda ve Türk bankaların varlık kalitesi çabuk şekilde kötüleşiyor" ifadelerini kullandı.

Dolar/TL geçtiğimiz hafta içinde 6’nın hemen altına kadar yükselirken; Türk Lirası ABD Doları karşısında son bir ayda yaklaşık yüzde 7 değer kaybetti.

"Er ya da geç sermaye pozisyonlarını zorlayabilir"

Dünya'da yer alan habere göre S&P'nin dün yayınladığı raporda, yatırımcıların Türk Lirası'nda devam eden değer kaybının da kısmen etkisiyle ürktükleri belirtildi. Yatırımcıların tedirginliğinde siyasi belirsizliğin de bir faktör olduğunu belirten S&P, hükümetin Türk ekonomisinin kırılganlıklarını düzeltmek için siyasi adımlarının sınırlı kalmasının da bu faktörler arasında yer aldığını vurguladı.

Raporda, "Türk ekonomisi resesyonda ve Türk bankaların varlık kalitesi çabuk şekilde kötüleşiyor, bu bankaların karlığını ve er ya da geç sermaye pozisyonlarını zorlayabilir" ifadesi yer aldı.

"Türk bankaları piyasa türbülansına ve kurda değer kaybına karşı oldukça kırılgan"

"Kısa vadeli borçlarını tam olarak çeviremeyeceklerini öngörüyoruz"

Türk bankalarının piyasa türbülansına ve kurda değer kaybına karşı oldukça kırılgan olduklarını kaydeden S&P, buna neden olarak Türk ekonomisindeki yüksek dolarizasyonu, bankaların dış fonlamaya ağır bağımlılıklarını ve toplam finansman içinde kısa vadenin payının oldukça büyük olmasını gösterdi.

S&P, "Bunun bir sonucu olarak, yatırımcı güveni yokluğunun Türk bankalarının yönetilebilir fiyatlarla sermaye piyasalarına erişim kapasitelerini sınırlamaya devam etmesini bekliyoruz. Bu nedenle, bankaların gelecek birkaç çeyrekte kısa vadeli borçlarını tam olarak çeviremeyeceklerini öngörüyoruz" görüşünü dile getirdi.

"Sermaye enjekte edilmesi..."

Türk hükümetinin kamu bankalarına 28 milyar TL sermaye enjekte etme ve inşaat ile enerji sektörlerindeki sorunlu kredilerde ilişkili iki fon oluşturma kararlarından haberdar olduklarını belirten S&P, sermaye enjekte edilmesinin kamu bankalarının borç ödeme yeterliliklerini artırabileceğini vurguladı.

Bununla birlikte S&P, "Açıklanan adımlara karşın, reform paketinin birçok detayının hala ortada olmaması nedeniyle  büyük bir uygulama riski görüyoruz ve bu aşamada ifade edilen reform paketinin piyasa katılımcıların ciddi şekilde ikna etmek için yeterli olmayabileceğine inanıyoruz" dedi.

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