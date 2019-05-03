KONDA'dan çok çarpıcı araştırma: Türkiye'de 100 kişi olsaydı ne olurdu? İşte yanıtı

KONDA araştırma şirketinin yaptığı "Türkiye'de 100 kişi olsaydı" anketinde dikkat çeken sonuçlara ulaşıldı.

KONDA'ya göre, Eğer Türkiye demografisi 100 kişiye indirgenseydi bunlardan 50'si kadın 50'si erkek olacaktı. 33 kişi 18-32 yaş arası, 34 kişi 33-48 yaş arası ve 33 kişi de 49 yaş üstü olarak belirecekti. Yani cinsiyet ve yaş dağılımında neredeyse eşit bir demografi söz konusu.

"Türkiye 100 kişi olsaydı" isimli çalışma

KONDA'nın 2018 yılında 18 yaş üstü 26 bin 871 kişi ile görüşerek hazırladığı 10 farklı araştırmadan derlenen verilerle oluşturulan "Türkiye 100 kişi olsaydı" isimli çalışma ile çarpıcı sonuçlara ulaşıldı.

Üniversite mezunu 18 kişi olacaktı

Denge eğitim rakamları ise hızla bozuluyor. Buna göre 52 kişi lise altı, 30 kişi lise ve yalnızca 18 kişi üniversite ve üstünü bitirmiş görünüyor. Lise altı olan 52 kişiden 2,5 kişinin hiçbir diploması yok ve 5,5 kişi de okuma-yazma dahi bilmiyor.

100 kişiden 68'i evli olacaktı

Medeni durum konusunda da 100 kişiden 68'i evli, 23'ü bekar, 5 kişi dul, 2 kişi nişanlı ve 2 kişi boşanmış. Evli olan 68 kişiden 35'i görücü usulü ile evlenirken 4 kişi de rızası dışında evlendirilmiş.

29 kişi kiracı olurdu

Yaşam alanlarına gelindiğinde 51 kişinin metropollerde, 34 kişinin kentlerde ve sadece 15 kişinin de kırsalda yaşadığı bir tablo ortaya çıkıyor. 26 kişi doğduğu yerden göçmüş, 13 kişinin zamanında babası göçmüş ve 61 kişi ise hala doğduğu yerde yaşıyor. 66'sı kendi evinde oturuyor. 29'u kiracı ve 5 kişi de lojmanda kalıyor.

21 kişi çekirdek ailede 54 kişi 3-5 kişilik bir hanede ve 15 kişi 6 veya daha kalabalık hanelerde yaşamını sürdürüyor.

8 kişi 5 bin TL üzeri gelire sahip olurdu

Aylık gelir dağılımındaki farklar da dikkat çekici. Buna göre 100 kişiden 3'ü 700 TL gelire sahipken 41 kişi 700 ila 2000 TL arası para kazanıyor. 48 kişi 2000 ila 5000 TL arası kazanırken sadece 8 kişi ayda 5000 TL üzeri gelire sahip. 15 kişi borçlu, 12 kişi geçinemiyor, 55 kişi kıt kanaat geçiniyor ve sadece 18 kişi kenara para koyabilmiş.