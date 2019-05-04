Dışişleri Bakanlığı: Mogherini'nin açıklamasını reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini'nin, ülkemizin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetlerine ilişkin yaptığı açıklamayı reddediyoruz." denildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini tarafından bugün (4 Mayıs) ülkemizin Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon arama faaliyetlerine ilişkin yapılan açıklamayı reddediyoruz.

Haklarını koruyacağız

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon kaynaklarına ilişkin faaliyetleri uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklarına dayanmaktadır. Evvelce de defaatle vurguladığımız üzere, bölgede gerek en uzun kıyıya sahip ülke olarak kendi kıta sahanlığımızdaki hak ve çıkarlarımızı, gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Adası etrafındaki asli haklarını koruyacağız. Ülkemiz bu bağlamda gereken her türlü adımı atmaktan bugüne kadar çekinmemiştir, bundan sonra da çekinmeyecektir.

Tüm uyarılarımıza rağmen...

Esasen, Doğu Akdeniz’de güvenlik ve istikrarı sorumsuzca riske atmaktan çekinmeyen, Kıbrıs Adası’nın ortak sahibi olan Kıbrıs Türklerinin doğal kaynaklar üzerindeki asli haklarını hiçe sayan, işbirligi tekliflerini reddeden ve tüm uyarılarımıza rağmen tek taraflı faaliyetlerinden vazgeçmeyen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’dir.

Doğu Akdeniz dışındaki tüm aktörlerin, Türkiye’nin ve KKTC’nin bölgedeki enerji denkleminden dışlanamayacağını kabul etmesi ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne koşulsuz bir biçimde destek vermekten vazgeçmesi, bölgenin daha da istikrarsızlaşmasını önleyecek sağduyulu bir yaklaşım olacaktır. Ayrıca, yıllardır bu meselenin çözümü konusunda adım atmayanların, bugün bize söz söylemeye hiçbir hakları bulunmamaktadır.