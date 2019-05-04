Antalya'daki istismar davasıyla ilgili bakanlık harekete geçti

Antalya'da 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan apartman görevlisi hakkında verilen beraat kararına, savcı itiraz etti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konu ile ilgili sosyal medya adresinde açıklamalarda bulundu.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Antalya'daki yavrumuza yönelik istismar davasına dair verilen karar hakkında bir üst mahkeme olan Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna başvuracağız" dedi.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklamaları:

"Bakanlık olarak istinaf yoluna başvuracağız"

"Bakanlık olarak en başından beri yakından takip ettiğimiz ve müdahil olduğumuz Antalya'daki yavrumuza yönelik istismar davasına dair verilen karar hakkında bir üst mahkeme olan Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna başvuracağız.

"Vatandaşlarımızdan hassasiyet göstermesini bekliyoruz"

Ayrıca hepimizi derinden sarsan istismar ve şiddet olaylarından sonra mağdur ve ailelerine ait görüntülerin sosyal medyada paylaşımı hususunda sorumlu bir yaklaşım izlenmediğine üzülerek şahit oluyoruz.

Adli yargı süreci devam eden her olayda, tüm duyarlı vatandaşlarımızdan mağdurun rehabilite sürecini sekteye uğratmamak, ikincil örselenmesini engellemek ve kişilik haklarını korumak adına daha fazla hassasiyet göstermesini bekliyoruz."

Olayın geçmişi

Muratpaşa ilçesinde bir sitenin apartman görevlisi A.Ö'nün (45), evlerine ders çalışmaya gelen 10 yaşındaki kız çocuğuna 2017'nin Mayıs ayında istismarda bulunduğu öne sürülmüştü.

Tutuklu olarak hakim önüne çıkan sanığın, daha sonraki duruşmalarda tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti. Yargılamayı yürüten mahkemenin eski başkanı daha önce davadan çekilmişti.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde dün görülen davanın karar duruşmasında, mahkeme heyeti tutuksuz sanık A.Ö'nün delil yetersizliğinden beraatine hükmetmiş,mağdurun annesi F.Y. sinir krizi geçirmiş, adliye önünde toplanan kadın ve çocuk istismarıyla mücadele derneklerinin üyeleri, mahkeme kararını protesto etmişti.