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ÖSO Maaranaz köyünü terör örgütü YPG/PKK'dan kurtardı

ÖSO Maaranaz köyünü terör örgütü YPG/PKK'dan kurtardı

Özgür Suriye Ordusu, Suriye'nin kuzeyindeki Maaranaz köyünü terör örgütü YPG/PKK'dan kurtardı.

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Suriye’nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı ile Zeytin Dalı Harekatı bölgeleri arasındaki yola hakim konumda bulunan Maaranaz köyünü, terör örgütü YPG/PKK'dan temizledi. 

Suriye’nin kuzeyinde Türkiye sınırı hattında bulunan Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki ÖSO güçleri, terör unsurlarına yönelik operasyon başlattı. 

Son haftalarda Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO'ya yönelik terörist saldırıların düzenlendiği noktaları hedef alan operasyonda, Fırat Kalkanı Harekatı ile Zeytin Dalı Harekatı bölgeleri arasında bulunan Maaranaz köyü ele geçirildi. 

ÖSO, kısa süreli bir çatışmanın ardından YPG/PKK’nın çekilmek zorunda kaldığı köye hakim oldu. 

ÖSO’nun terör örgütüne yönelik operasyonu Malikiye köyü yönünde ilerlerken çatışmalar sürüyor. 

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