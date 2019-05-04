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İmamoğlu'ndan, "İstanbul oylamasında şaibe" iddiasına yanıt

İmamoğlu'ndan, "İstanbul oylamasında şaibe" iddiasına yanıt

İBB Başkanı İmamoğlu, Büyükşehir belediye başkanlığı oylamasında şaibe var diyorlar. Buna kargalar bile güler. Karga var mı burada? Gülme sesini duydum karganın." dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy'de konuştu. İmamoğlu, " İstanbul'da meclis üyesi oyunu bize verdiler bu yüzden çoğunluğuz' diyorlar. Aynı sandığa atılan oyda, büyükşehir belediye başkanlığı oylamasında şaibe var diyorlar. Buna kargalar bile güler. Karga var mı burada? Gülme sesini duydum karganın" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasından öne çıkan kısımlar şu şekilde:

İstanbul son yıllarda gördüğü en güzel ramazan bayramını yaşayacak. İstanbul bu milletin bir araya gelişinin, ayağına kalkışının 100. yılında 19 Mayıs'ta Atasını anacak. Dolayısıyla yanıltılanlara sesleniyorum. Artık yanılmayın. Bu millet kararını vermiştir. 16 milyon insanımızı kucaklamaya geldik.

İnsanına lütuf buyuran değil görevini yapan belediye başkanı olacağım.

"En demokrat belediye başkanı olacağım"

Bütün bu politikalarımızı faaliyetlerimizi İstanbul'da en güzel şekilde hayata geçireceğiz. Şeffaf olacağız. İstanbul meclisimizi açığa çıkardık. Neymiş İBB meclisinde çoğunluktalarmış. İstanbulun çoğunluğu halk, vatandaş.

Biz kimseden talimat almayız. 16 milyon insandan alırız. Dolayısıyla şeffaflığa devam edeceğiz. Katılımcı demokrasiyi göstereceğiz. İstanbul'un gelmiş geçmiş en demokrat belediye başkanı olacağım göreceksiniz.

Şaibe yanıtı

Pazartesi gününe atılmış YSK süreci var. Diyorlar ki bu millet İstanbul'da bize oy verdi belediye başkanlarımızı seçti diyorlar. 'İstanbul'da meclis üyesi oyunu bize verdiler bu yüzden çoğunluğuz' diyorlar. Aynı sandığa atılan oyda, büyükşehir belediye başkanlığı oylamasında şaibe var diyorlar. Buna kargalar bile güler. Karga var mı burada? Gülme sesini duydum karganın.

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