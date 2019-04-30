Ekrem İmamoğlu Muammer Karaca Tiyatrosu'nun yenileneceğini duyurdu
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan Muammer Karaca Tiyatrosu'nun aslına uygun olarak yenileneceğini ifade etti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, pek çok tiyatro sanatçısının yetişmiş olduğu Muammer Karaca Tiyatrosu'nun aslına uygun olarak yenileneceğini duyurdu. Ekrem İmamoğlu, tiyatronunun yenileneceğini sosyal medya hesabından duyurdu: "Muammer Karaca Tiyatrosu İBB uhdesinde aslına uygun olarak yenilenecek, Beyoğlu’nun kültür ve sanat dolu günlerine geri dönmesi adına bu süreci yakından takip edeceğim."
1954 yılında Muammer Karaca’nın yerleşik ve düzenli bir tiyatro kurma ihtiyacıyla temellerini atmaya giriştiği Muammer Karaca Tiyatrosu, 1955 yılının mart ayında açılmıştır. Burası, Cumhuriyet devrinde artık devletten ve belediyeden ümidini kesmiş tiyatrocuların özel teşebbüsüyle hayata geçirdikleri önemli salonlardan biridir. Aynı zamanda İstanbul’un ilk döner sahnesini de içinde barındırmasıyla meşhurdur.
1999 depreminde hasar görür. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı’na, daha sonra 2005 yılında Beyoğlu Belediyesi’ne bağlanır. Ancak her iki belediye de gerekli ilgiyi göstermez. Aylık 10-15 bin lira gideri olan tiyatro, verimli işletilemediğinden ve gerekli olan ödenek sağlanamadığından eski parlak günlerinden uzaklaşır.
2013’te İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) mayıs ayında yapılan oturumunda, Beyoğlu’ndaki Muammer Karaca Tiyatrosu’nun deprem riski nedeniyle yıkılması tartışılmıştır.