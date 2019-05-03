Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul seçim sonuçlarına itiraz açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen Belediye Başkanları Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Davet almadım

Çamlıca Camisi'nin açılışına katılıp katılmayacağına ilişkin bir soruya İmamoğlu, "Önemli bir açılış. İstanbul'da Sayın Cumhurbaşkanı'nın da katılacağı bir açılış. Ama ben bir davet almadım. Davet alsaydım programımı ona göre düzenleyebilirdim. Ama olsun Ankara'dayız Hacıbayram Veli'ye gideriz o güzel manevi ortamda duamızı ederiz milletimiz, ülkemiz, İstanbul için. Dolayısıyla davet almadım." yanıtını verdi.

İmamoğlu, İstanbul seçimleri ve sandık kurullarına ilişkin başlatılan soruşturmaların hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

Bu ağır yükün artık hafiflemesi için milletin beklentisini ortaya koyması gerektiğini düşünüyorum

"YSK, Türkiye'de son sözü söyleyecek kurum. Son söz çok önemli. Türkiye'nin demokrasisi için, demokratik süreç için çok önemli. Ağır bir yükleri var. Bu ağır yükün artık hafiflemesi için milletin beklentisini ortaya koyması gerektiğini düşünüyorum. Zira şu an yapılan şey kendilerini sorgulamaları gibi bir şey oluyor. Sandık sorumluları ya da sandık kurulları konusunda. Daha öncesinde itiraz sürelerinin bittiği kendi araştırmalarını yaptıkları kendi atadıkları unsurlar üzerinden arayışlar olarak görüyorum. Ama dediğim gibi hukuki bir süreç devam ediyor. İzliyoruz ama çok tedbirli, temkinliyiz. Umuyorum Türkiye'nin bunca yıldır verdiği demokrasi mücadelesine katkı sunan, seçimlerin yine en sağlıklı biçimde yapıldığı Türkiye'nin geleceğine aydınlık bir şekilde bakabildiği, 'evet bu ülkede seçimler yapılıyor, kazananda koltuğuna oturuyor' hissinin sağlamlaştırdığı bir karar vereceklerdir. Umuyorum ve bekliyorum."