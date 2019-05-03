Hulusi Akar "YPG'nin sınırdan en az 30-40 kilometre güneye götürülmesini istedik"

IDEF 2019 Savunma Sanayii Fuarı'nda NTV'nin sorularını yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ile yaşanan S-400 ve F-35 gerilimi, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin Türkiye ziyareti, Suriye'de güvenli bölge planı ve terörle mücadele başlıklarında önemli mesajlar verdi.

Hulusi Akar, "Jeffrey'e zaman kaybının teröriste fırsat verdiğini söyledim" diye konuştu.

"Burada faaliyet gösterecek tek yetkili kuvvet TSK'dır" diyen Akar, "Herhangi bir ülke istiyor diye ortaklıktan çıkmak adil değil" dedi.

Hulusi Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:

Suriye'de güvenli bölge planı

Büyükelçi Sayın Jeffrey nezaket göstererek İstanbul'a geldi. Burada çok yararlı, olumlu bir görüşme yaptık. Bütün görüşlerimizi, tezlerimizi, tekliflerimizi, taleplerimizi açık şekilde masaya koyduk, kendileri de bunu büyük anlayışla dinlediler. Daha önceki görüşmelerimizde ortaya koyduğumuz görüşlerimizi tekrarlamakla birlikte bizim görüşlerimize Jeffrey ve heyetinin yaklaştığını görmekten de son derece mutlu oldum"

"30-40 kilometre YPG istemiyoruz"

Teröristlerin model uçaklara patlayıcı yerleştirerek saldırılar gerçekleştirebildiğine dikkati çeken Akar, şöyle konuştu:

30-40 kilometrede terör örgütü PKK/YPG'nin herhangi bir unsurunun olmamasını talep ediyoruz. Bu konuda başlangıçtan itibaren ABD'nin bazı tutumu var. Bu tutumda bazı esneklikler olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bizim görüşlerimize yaklaştıklarını da memnuniyetle müşahade ediyoruz.