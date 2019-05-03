POLİTİKA

Hulusi Akar "YPG'nin sınırdan en az 30-40 kilometre güneye götürülmesini istedik"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "YPG'nin sınırdan en az 30-40 kilometre güneye götürülmesini istedik" açıklaması yaptı.

IDEF 2019 Savunma Sanayii Fuarı'nda NTV'nin sorularını yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ile yaşanan S-400 ve F-35 gerilimi, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin Türkiye ziyareti, Suriye'de güvenli bölge planı ve terörle mücadele başlıklarında önemli mesajlar verdi.

Hulusi Akar, "Jeffrey'e zaman kaybının teröriste fırsat verdiğini söyledim" diye konuştu.

"Burada faaliyet gösterecek tek yetkili kuvvet TSK'dır" diyen Akar, "Herhangi bir ülke istiyor diye ortaklıktan çıkmak adil değil" dedi.

Hulusi Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:

Suriye'de güvenli bölge planı

Büyükelçi Sayın Jeffrey nezaket göstererek İstanbul'a geldi. Burada çok yararlı, olumlu bir görüşme yaptık. Bütün görüşlerimizi, tezlerimizi, tekliflerimizi, taleplerimizi açık şekilde masaya koyduk, kendileri de bunu büyük anlayışla dinlediler. Daha önceki görüşmelerimizde ortaya koyduğumuz görüşlerimizi tekrarlamakla birlikte bizim görüşlerimize Jeffrey ve heyetinin yaklaştığını görmekten de son derece mutlu oldum"

"30-40 kilometre YPG istemiyoruz"

Teröristlerin model uçaklara patlayıcı yerleştirerek saldırılar gerçekleştirebildiğine dikkati çeken Akar, şöyle konuştu:

30-40 kilometrede terör örgütü PKK/YPG'nin herhangi bir unsurunun olmamasını talep ediyoruz. Bu konuda başlangıçtan itibaren ABD'nin bazı tutumu var. Bu tutumda bazı esneklikler olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bizim görüşlerimize yaklaştıklarını da memnuniyetle müşahade ediyoruz.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Derbi öncesi Galatasaray'ın Şenol Güneş kabusu
Derbi öncesi Galatasaray'ın Şenol Güneş kabusu
CHP'li Erdoğdu'dan çarpıcı çıkış: Son 15 yılın en yüksek gıda enflasyonuna ulaşıldı
CHP'li Erdoğdu'dan çarpıcı çıkış: Son 15 yılın en yüksek gıda enflasyonuna ulaşıldı
Kamu çalışanlarına iyi haber! Resmi Gazete'de yayımlandı
Kamu çalışanlarına iyi haber! Resmi Gazete'de yayımlandı
Ekrem İmamoğlu'ndan YSK seçim kararı alırsa sorusuna olay yanıt
Ekrem İmamoğlu'ndan YSK seçim kararı alırsa sorusuna olay yanıt
Rostec'ten S-400 çıkışı: Türkiye eşi görülmemiş bir baskı altında
Rostec'ten S-400 çıkışı: Türkiye eşi görülmemiş bir baskı altında
Jet imamlar takipte! Müftülük uyardı
Jet imamlar takipte! Müftülük uyardı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Eski eşini bacaklarından vurup, intihar girişiminde bulundu
Eski eşini bacaklarından vurup, intihar girişiminde bulundu
Martılar trafik kontrol kamerasını trolledi!
Martılar trafik kontrol kamerasını trolledi!
Gülse Birsel'den Jet Sosyete için final ve yeni sezon açıklaması!
Gülse Birsel'den Jet Sosyete için final ve yeni sezon açıklaması!
Nihat Hatipoğlu'na gelen ilginç soru!
Nihat Hatipoğlu'na gelen ilginç soru!
Sağanak Erzurum, Erzincan ve Bingöl'ü vurdu
Sağanak Erzurum, Erzincan ve Bingöl'ü vurdu
Çarpışma 21. bölüm ilk sahne
Çarpışma 21. bölüm ilk sahne
İstanbul’da 1,2 ton uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul’da 1,2 ton uyuşturucu ele geçirildi
Söz 81. bölüm fragmanı
Söz 81. bölüm fragmanı