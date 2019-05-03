'Tapulu malım' dediği alt geçidi trafiğe kapattı

Manisa'nın Kula ilçesinde 2014 yılının şubat atında açılan Narınca köprülü alt geçidinde, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kendilerine ait arsanın istimlak edilmeden köprülü kavşağa dahil edildiğini belirten Nafiz Özkara, alt geçidin açıldığı günden bu yana verdiği hukuk mücadelesini kazanarak yolun kendisine ait olan kısmını trafiğe kapattı.

Karayolları Genel Müdürlüğünün kamulaştırma çalışması yapmadan kendilerine ait olan arsayı alt geçide dahil etmesinin ardından hukuki süreci başlattığını belirten Nafiz Özkara, 2014 yılının şubat ayından bu yana Karayolları Genel Müdürlüğünü 2 kez mahkemeye verdiğini ve mahkemelerin hepsini kazandığına dikkat çekti. Son olarak 2014/193 karar numaralı davayı kazandığını ve Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından yola el atmasına izin verildiğini belirten Özkara, Karayolları Genel Müdürlüğünün kamulaştırma çalışması yapması ve kendisine ödenecek olan masrafların ödemesine kadar yolu trafiğe kapattığını söyledi.