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Motosikletiyle hastaneye muayene olmaya girdi

Kilis’te yaşlı bir kişi muayene olmak için motosikletiyle birlikte hastaneye girince görevliler tarafından dışarı çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kilis'te ismi öğrenilemeyen yaşlı bir adam motosikletiyle birlikte hastane içerisine girdi. Yaşlı adamın motosikletiyle hastaneye girdiğini gören özel güvenlik görevlileri, yaşlı adamı motosikletiyle hastanenin bahçesine çıkardı. Görevliler tarafından motosikleti hastane bahçesine park ettirildikten sonra tedavisini yaptıran yaşlı adam hastaneden ayrıldı.

Yaşlı adamın motosiklet ile hastaneye girmesi vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

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