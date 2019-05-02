MEDYA

Savaşçı 73. bölüm fragmanı

Savaşçı dizisi 73. yeni bölümüyle 5 Mayıs 2019 Pazar akşamı FOX'ta olacak. Savaşçı'nın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Savaşçı 73. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Savaşçı'nın yeni bölümünde neler olacak? Savaşçı 5 Mayıs 2019 Pazar akşamı FOX'ta...

Özel Kuvvetler Komutanlığı’na, kamuoyunda bilinen adıyla Bordo Bereliler'e mensup bir timin destansı hikayesini anlatan Savaşçı, bir dönem Bordo Bereliler’in seçkin birliklerinden olan ünlü Kılıç Timi, komutanları Albay Halil İbrahim Kopuz ve Yüzbaşı Kağan Bozok’un hapisten çıkıp tekrar timi toplamaları ve göreve dönüşleriyle başlar.

Üstün beceri, görev duygusu ve sonsuz vatan sevgisiyle Kılıç Timi, ülkenin ihtiyaç duyduğu her noktada görev alacak, Türkiye’nin sıkılmış yumruğu, bükülmez bileği olacaktır. Aşklarını, özlemlerini, yaşadıkları türlü zorlukları omuzlarında taşıyan bu genç adamlar, kendilerini adadıkları vatan için her şeylerini fedaya hazırdırlar.

Çünkü onlar için “Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır..!

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
HDP'li Remziye Tosun polisin kolunu ısırdı
HDP'li Remziye Tosun polisin kolunu ısırdı
İmamoğlu makamındaki o fotoğrafı değiştirdi
İmamoğlu makamındaki o fotoğrafı değiştirdi
Balıkesir'de milyonluk vurgun! Kaddafi'nin altınları...
Balıkesir'de milyonluk vurgun! Kaddafi'nin altınları...
Şentop'tan TOBB'daki "protokol ayıbına" tepki
Şentop'tan TOBB'daki "protokol ayıbına" tepki
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından metro açıklaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından metro açıklaması
Ekrem İmamoğlu'ndan Şenol Güneş'e övgü
Ekrem İmamoğlu'ndan Şenol Güneş'e övgü
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Zengin ve Yoksul 5. bölüm 2. fragmanı
Zengin ve Yoksul 5. bölüm 2. fragmanı
Cem Yılmaz şehit çocukları için sahneye çıktı
Cem Yılmaz şehit çocukları için sahneye çıktı
Söz 81. bölüm fragmanı
Söz 81. bölüm fragmanı
Karabük'te yaya geçidini kullanan engelliye otomobil çarptı
Karabük'te yaya geçidini kullanan engelliye otomobil çarptı
Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı'nın bordo-mavi arabasıyla şehir turu
Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı'nın bordo-mavi arabasıyla şehir turu
Savaşçı 73. bölüm fragmanı
Savaşçı 73. bölüm fragmanı
Maduro askerlerle birlikte yürüdü
Maduro askerlerle birlikte yürüdü
Kerimcan Durmaz'dan sonra Fenerbahçeli yıldızın da skandal görüntüleri ortaya çıktı
Kerimcan Durmaz'dan sonra Fenerbahçeli yıldızın da skandal görüntüleri ortaya çıktı