GÜNCEL

Fehmi Koru'dan bomba Gül ve yeni parti iddiası kurulacaksa 2 yeni parti kurulur

Gazeteci Fehmi Koru, Ahmet Davutoğlu’nun ayrı, Ali Babacan’ın ayrı parti kuracaklarını, Abdullah Gül’ün de birikimi ve tecrübesiyle Babacan’ın yanında yer alacağını belirtti.

Fehmi Koru, "yeni parti" iddialarına dair düşüncesinin sorulması üzerine, “Herhalde önümüzdeki günlerde, eğer içeriye çok fazla el atılmışsa, AK Parti içerisine, orada başka homurtuların dışarıya yansıyabileceğini düşünüyorum; ama ben, Ahmet Davutoğlu’nu, o beklenen partinin kurucusu olarak görmüyorum. Yani Ahmet Davutoğlu da bir parti kurmak istiyor, belli; ama esas AK Parti çevrelerinin, toplumda yeni bir parti ihtiyacı olduğuna inananların beklediği partinin, o olduğu kanaatinde değilim.” diye konuştu.

“Yani başka sürpriz bir çalışma mı var?” sorusu üzerine de Koru, “Zaten bu biliniyor. Bazı isimler de telâffuz ediliyor zaten. Herkes zaten konuşuyor bu isimleri. İşte Abdullah Gül’ün ismi geçiyor, Ali Babacan’ın ismi geçiyor.” dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Küçükçekmece'deki çocuğa cinsel istismarı öven kadın gözaltına alındı
Küçükçekmece'deki çocuğa cinsel istismarı öven kadın gözaltına alındı
Deniz Çakır'ın hakim karşısına çıkacağı tarih kesinleşti!
Deniz Çakır'ın hakim karşısına çıkacağı tarih kesinleşti!
PFDK ceza yağdırdı! Volkan Demirel ve Sadık Çiftpınar'ın cezası belli oldu
PFDK ceza yağdırdı! Volkan Demirel ve Sadık Çiftpınar'ın cezası belli oldu
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu eylül ayında başlayacak
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu eylül ayında başlayacak
TCMB'den kritik yeni swap hamlesi! 6 Mayıs'ta başlayacak
TCMB'den kritik yeni swap hamlesi! 6 Mayıs'ta başlayacak
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan yoğun bakıma kaldırıldı
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan yoğun bakıma kaldırıldı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Türkmenistan Devlet Başkanı'ndan rap şarkılı şov
Türkmenistan Devlet Başkanı'ndan rap şarkılı şov
Gönen ailesinin acı günü
Gönen ailesinin acı günü
Temel Karamollaoğlu Mansur Yavaş’ı makamında ziyaret etti
Temel Karamollaoğlu Mansur Yavaş’ı makamında ziyaret etti
Hurda toplayıcısının üzerine iş vaadiyle 5 şirket kurmuşlar
Hurda toplayıcısının üzerine iş vaadiyle 5 şirket kurmuşlar
Öğrenciler kendi tasarladıkları dronlarla yarıştı
Öğrenciler kendi tasarladıkları dronlarla yarıştı
Gönderileriniz PTT Kargo ile her yere zamanında
Gönderileriniz PTT Kargo ile her yere zamanında
Medine'de Çekirge Alarmı
Medine'de Çekirge Alarmı
Engelli maaş ödemesi mayıs ayında ne zaman?
Engelli maaş ödemesi mayıs ayında ne zaman?