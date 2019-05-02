Fehmi Koru'dan bomba Gül ve yeni parti iddiası kurulacaksa 2 yeni parti kurulur

Fehmi Koru, "yeni parti" iddialarına dair düşüncesinin sorulması üzerine, “Herhalde önümüzdeki günlerde, eğer içeriye çok fazla el atılmışsa, AK Parti içerisine, orada başka homurtuların dışarıya yansıyabileceğini düşünüyorum; ama ben, Ahmet Davutoğlu’nu, o beklenen partinin kurucusu olarak görmüyorum. Yani Ahmet Davutoğlu da bir parti kurmak istiyor, belli; ama esas AK Parti çevrelerinin, toplumda yeni bir parti ihtiyacı olduğuna inananların beklediği partinin, o olduğu kanaatinde değilim.” diye konuştu.

“Yani başka sürpriz bir çalışma mı var?” sorusu üzerine de Koru, “Zaten bu biliniyor. Bazı isimler de telâffuz ediliyor zaten. Herkes zaten konuşuyor bu isimleri. İşte Abdullah Gül’ün ismi geçiyor, Ali Babacan’ın ismi geçiyor.” dedi.