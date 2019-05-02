GÜNCEL

Küçükçekmece'deki çocuğa tecavüzü öven kadın gözaltına alındı

İSTANBUL'un Küçükçekmece ilçesinde, 5 yaşındaki çocuğun cinsel istismara uğraması sonrası sosyal medya hesabından suçu öven paylaşımda bulunan kadın, İzmir'de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkartıldığı hakimlikçe salıverildi.

İSTANBUL'un Küçükçekmece ilçesinde 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulması sonrası sosyal medya hesabından, "Yılanın başı küçükken ezilmelidir. O çocuğun ailesi AK Parti'nin yemlediklerinden ise ve bir gün ortalıkta gezinip bilinçsizce AK Parti'yi destekleyenlerden biri olacaksa bugün bunu yaşamış olması daha iyidir" paylaşımında bulunduğu tespit edilen kadın, İzmir'de gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, 22 Nisan'da Kanarya Mahallesinde 5 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara uğraması sonrası sosyal medya hesabından, "4 yaşındaki çocuğun yeri annesinin yanıdır. Bakamıyorsan doğurmayacaksın. Ayrıca bize kötü gibi görünen durumlar belki de bizi daha kötüsünden korumak için öyledir. Yani ilahi adalet var. Yılanın başı küçükken ezilmelidir. O çocuğun ailesi AK Parti'nin yemlediklerinden ise ve bir gün ortalıkta gezinip bilinçsizce AK Parti'yi destekleyenlerden biri olacaksa bugün bunu yaşamış olması daha iyidir. Değmez bu insanların çocukları için bile olsa..." paylaşımını yapan kadının İzmir'de yaşadığını tespit etti.

Karşıyaka'daki evinde gözaltına alındı

Zanlının M.I.T. olduğunu belirleyen ekipler, kadını Karşıyaka ilçesindeki evinde gözaltına aldı.

Sosyal medya hesabında 'yaşam koçluğu yaptığı' yönünde bilgiler bulunan M.I.T.'nin bu işi yapmadığını beyan ettiği ve emekli olduğunu söylediği öğrenildi.

Şüpheli kadının ifadesinde ise yaptığı paylaşımdan pişmanlık duyduğunu belirterek, "Sosyal medya hesabından yorum olarak paylaşmıştım. Çok pişmanım. Silmeye çalıştım ama silene kadar hemen dağıldı" dediği öğrenildi.

Serbest bırakıldı

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Karşıyaka Adliyesine sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan M.I.T, çıkartıldığı hakimlikçe salıverildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
AYM'den tutuklu gazeteciler kararı!
AYM'den tutuklu gazeteciler kararı!
Beşiktaş'ta iki adaylı seçim
Beşiktaş'ta iki adaylı seçim
Yüksekova'da PKK'ya ait mühimmat bulundu
Yüksekova'da PKK'ya ait mühimmat bulundu
Galatasaray'da derbi hazırlıkları
Galatasaray'da derbi hazırlıkları
Erdoğan: Türk Akım'ın intikali için her türlü desteği vereceğiz
Erdoğan: Türk Akım'ın intikali için her türlü desteği vereceğiz
ABD'li Müslüman vekilden Venezuela'daki darbe girişimine tepki
ABD'li Müslüman vekilden Venezuela'daki darbe girişimine tepki
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Antalya'daki istismar iddiası davasında isyan ettiren karar
Antalya'daki istismar iddiası davasında isyan ettiren karar
İstanbul'da kaputu açık ilerleyen taksi şaşkınlığı
İstanbul'da kaputu açık ilerleyen taksi şaşkınlığı
Temel Karamollaoğlu Mansur Yavaş’ı makamında ziyaret etti
Temel Karamollaoğlu Mansur Yavaş’ı makamında ziyaret etti
Fehmi Koru'dan bomba Gül ve yeni parti iddiası kurulacaksa 2 yeni parti kurulur
Fehmi Koru'dan bomba Gül ve yeni parti iddiası kurulacaksa 2 yeni parti kurulur
Türkmenistan Devlet Başkanı'ndan rap şarkılı şov
Türkmenistan Devlet Başkanı'ndan rap şarkılı şov
Gönderileriniz PTT Kargo ile her yere zamanında
Gönderileriniz PTT Kargo ile her yere zamanında
Gönen ailesinin acı günü
Gönen ailesinin acı günü
Engelli maaş ödemesi mayıs ayında ne zaman?
Engelli maaş ödemesi mayıs ayında ne zaman?