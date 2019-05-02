Medine'de Çekirge Alarmı

Suudi Arabistan'ın Medine-i Münevvere şehrinde yeniden çekirge alarmı verildi. Şehre çekirge sürülerinin ulaşmaya başlandığı gözlendi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, bir grup çekirgenin aydınlatma ışığı etrafında uçuştuğu gözleniyor. Suudi Arabistan Çevre, Su ve Tarım Bakanlığı, ülkeye Yemen’den gelen büyük bir çekirge sürüsü de olduğunu duyurdu. Güneydeki Necran, Davasir ve Şarura şehirlerinin Pazar gününe kadar çekirgelerin tesiri altında kalacağı açıklandı.