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Öğrenciler kendi tasarladıkları dronlarla yarıştı

Sivas’ta orta okul ve Lise öğrencilerinin kendi tasarımları ile yarıştıkları insansız hava aracı yarışları başladı.

Sivas Kongresinin 100. Yılı kapsamında gerçekleştirilen “Nuri Demirağ İnsansız Hava Aracı Yarışları” Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde başladı. Yarışlara Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas İl Özel İdare Müdürü Mehmet Nebi Kaya,İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ve çok sayıda öğrenci ile aileleri katıldı. Yarışmalara Sivas merkezden ve ilçelerinden 25 okuldan 75 öğrenci, 64 drone ile katıldı. Yarışmalara katılan öğrencilerin kendi tasarladıkları 40 drone zamana karşı yarışlarda sahne alacakken 24 drone ise özgün tasarım alanında yarışacak. Program saygı duruşunda durulması ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. 

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