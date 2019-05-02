YEREL

Antalya'daki istismar iddiası davasında isyan ettiren karar

ANTALYA'da, 10 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan apartman görevlisi A.Ö. beraat edince, anne F.Y., sinir krizi geçirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan anneyi, avukatlar teselli etmeye çalıştı.

ANTALYA'da 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan apartman görevlisi hakkında beraat kararı verildi.

Karara tepki gösteren mağdurun annesi sinir krizi geçirirken adliyede görevli kadın polislerin güçlükle ikna ederek dışarı çıkardığı anneyi, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Başkanı Saadet Özkan sakinleştirmeye ve teselli etmeye çalıştı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
AYM'den tutuklu gazeteciler kararı!
AYM'den tutuklu gazeteciler kararı!
Beşiktaş'ta iki adaylı seçim
Beşiktaş'ta iki adaylı seçim
Yüksekova'da PKK'ya ait mühimmat bulundu
Yüksekova'da PKK'ya ait mühimmat bulundu
Galatasaray'da derbi hazırlıkları
Galatasaray'da derbi hazırlıkları
Erdoğan: Türk Akım'ın intikali için her türlü desteği vereceğiz
Erdoğan: Türk Akım'ın intikali için her türlü desteği vereceğiz
ABD'li Müslüman vekilden Venezuela'daki darbe girişimine tepki
ABD'li Müslüman vekilden Venezuela'daki darbe girişimine tepki
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul'da kaputu açık ilerleyen taksi şaşkınlığı
İstanbul'da kaputu açık ilerleyen taksi şaşkınlığı
Fehmi Koru'dan bomba Gül ve yeni parti iddiası kurulacaksa 2 yeni parti kurulur
Fehmi Koru'dan bomba Gül ve yeni parti iddiası kurulacaksa 2 yeni parti kurulur
Temel Karamollaoğlu Mansur Yavaş’ı makamında ziyaret etti
Temel Karamollaoğlu Mansur Yavaş’ı makamında ziyaret etti
Türkmenistan Devlet Başkanı'ndan rap şarkılı şov
Türkmenistan Devlet Başkanı'ndan rap şarkılı şov
Gönen ailesinin acı günü
Gönen ailesinin acı günü
Gönderileriniz PTT Kargo ile her yere zamanında
Gönderileriniz PTT Kargo ile her yere zamanında
Hurda toplayıcısının üzerine iş vaadiyle 5 şirket kurmuşlar
Hurda toplayıcısının üzerine iş vaadiyle 5 şirket kurmuşlar
Engelli maaş ödemesi mayıs ayında ne zaman?
Engelli maaş ödemesi mayıs ayında ne zaman?