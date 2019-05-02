Antalya'daki istismar iddiası davasında isyan ettiren karar
ANTALYA'da, 10 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan apartman görevlisi A.Ö. beraat edince, anne F.Y., sinir krizi geçirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan anneyi, avukatlar teselli etmeye çalıştı.
ANTALYA'da 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan apartman görevlisi hakkında beraat kararı verildi.
Karara tepki gösteren mağdurun annesi sinir krizi geçirirken adliyede görevli kadın polislerin güçlükle ikna ederek dışarı çıkardığı anneyi, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Başkanı Saadet Özkan sakinleştirmeye ve teselli etmeye çalıştı.