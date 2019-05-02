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Türkmenistan Devlet Başkanı'ndan rap şarkılı şov

Torunu Kerimgulı, şarkıyı söylerken devlet başkanına enstrümanıyla eşlik etti.

Türkmenistan lideri Berdımuhamedov, ülkesinde nisan ayının son pazarında kutlanan Türkmen Atı Bayramı çerçevesinde Uluslararası Binicilik Kompleksi’nde rap yaptı. Torunu Kerimgulı, şarkıyı söylerken devlet başkanına enstrümanıyla eşlik etti.1 Ocak’ta doğan Rovaç içimli ahal teke yavrusu hakkında olan şarkının sözleri Berdımuhamedov’a, müziğini ise torunu Kerimgulı’ya ait.Şarkıda tay Rovaç’ın ülkenin refahı için müjdeci ve esin kaynağı olduğu söyleniyor

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