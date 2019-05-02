Hurda toplayıcısının üzerine iş vaadiyle 5 şirket kurmuşlar

İşsiz olan İsa Uzğuç´un iddialarına göre 14 yıl önce yanına gelen bazı kişiler, ona iş vaadinde bulundu ve ondan işe girme işlemlerini yapma bahanesiyle vekaletname aldı. İşe gireceğini zannederek mutlu olan İsa Uzğuç´un üzerine verdiği vekaletnameyle 2005, 2006 ve 2007 yıllarında madencilik, reklam, organizasyon, yapı malzemeleri, lojistik alanında olmak üzere 5 şirket kuruldu. Açılan davalarda yargılanan İsa Uzğuç, beraat etti ancak bu kez de üzerine kurulan şirketler nedeniyle yüklü miktarda vergi borcu çıkarıldı. "Oyuna getirildim" diyen Uzğuç, şimdi de kara kara bu borçtan nasıl kurtulacağını düşünüyor.