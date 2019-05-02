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Gönen ailesinin acı günü

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) eski Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen’in annesi Cemile Gönen son yolculuğuna uğurlandı.

ESOGÜ eski Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen’in 92 yaşındaki annesi Cemile Gönen, 2 gün önce evinde geçirdiği rahatsızlık sonrası Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü. Burada tedavi altına alınan Gönen, yapılan müdahalelere yanıt vermeyerek hayatını kaybetti. Merhumenin cenazesi, Odunpazarı ilçesi Karapınar Mahallesi Karapınar Camii’sinde öğle namazına müteakiben cenaze namazı kılındı. Cenazeye Hasan Gönen’ın yanı sıra Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü, AK Parti Eskişehir Teşkilatı üyeleri, çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri ve merhumenin yakınları katıldı. Merhume Cemile Gönen için alınan helallik sonrası kılınan cenaze namazı akabinde son yolculuğuna uğurlanmak üzere Asri Mezarlığına götürülerek burada defnedildi. 

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