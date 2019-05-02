Karabük'te yaya geçidini kullanan engelliye otomobil çarptı
KARABÜK’te meydana gelen trafik kazasında tekerlekli sandalyesi ile yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan engelli bir kişi yaralandı. Yaşanan kazanı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
KARABÜK'te, engelli aracıyla yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Mustafa Koraman (45), hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı.
Hafif ticari araç sürücüsü Murat G. ise gözaltına alındı.
Kaza anı, güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.